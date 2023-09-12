Сколько кораблей РФ в Черном море - данные на 12 сентября

Запуск ракеты "Калибр" с корабля. Фото: google

На боевом дежурстве в Черном море появились два снаряженных ракетоносителя. Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае оповещения сразу направляться к укрытию.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Появились актуальные карты боевых действий на утро 12 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 сентября.

Кроме того, по словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия вряд ли сможет совершить значительную наступательную операцию в этом году. Ее вооруженные силы не обладают необходимыми боеприпасами и войсками для таких действий.