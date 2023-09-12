Скільки кораблів РФ в Чорному морі — дані на 12 вересня

Запуск ракети "Калібр" з корабля. Фото: google

На бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилось два споряджені ракетоносії. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі сповіщення одразу прямувати до укриття.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 12 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 вересня.

Крім того, за словами високопоставленого чиновника НАТО, Росія навряд чи зможе здійснити значну наступальну операцію цього року. Її збройні сили не мають необхідних боєприпасів і військ для таких дій.