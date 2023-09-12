Скільки кораблів РФ в Чорному морі — дані на 12 вересня

Маневри РФ в Чорному морі: ворог вивів споряджені ракетоносії
На бойовому чергуванні в Чорному морі з’явилось два споряджені ракетоносії. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й у разі сповіщення одразу прямувати до укриття.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 12 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 вересня.
Крім того, за словами високопоставленого чиновника НАТО, Росія навряд чи зможе здійснити значну наступальну операцію цього року. Її збройні сили не мають необхідних боєприпасів і військ для таких дій.