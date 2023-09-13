Почти 30 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Самолеты армии Китая. Фото: фото Министерство национальной обороны Китая

В среду, 13 сентября, министерство обороны Тайваня сообщило, что заметило 28 самолетов ВВС Китая в зоне противовоздушной обороны. В последние годы Пекин усиливает военное давление на остров.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство обороны Тайваня сообщило, что около 06:00 китайские военные самолеты, включая истребителей J-10, влетели в юго-западную зону идентификационной зоны противовоздушной обороны острова.

Некоторые китайские самолеты пересекли пролив Баши для проведения учений с китайским авианосцем "Шаньдун" в Тихом океане.

В последние годы Тайвань, который Пекин считает своей территорией, жалуется на усиление китайской военной активности вблизи острова.

"Они хотят показать, что получили полный контроль над западной частью первой островной цепи", — сказал собеседник Reuters, имея в виду территорию, простирающуюся от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше до Борнео, закрывая прибрежные моря Китая.

Напомним, недавно президент США Джо Байден заявил, что он не планирует сдерживать или изолировать Китай, несмотря на его слова об экономических проблемах КНР по поводу уменьшения ее возможности начать войну в Тайване.

Также мы писали, что ранее администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), обычно используемой для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.