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Майже 30 військових літаків Китаю увійшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню

13 вересня 2023 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Майже 30 військових літаків Китаю увійшли в розпізнавальну зону ППО Тайваню
Літаки армії Китаю. Фото: Міністерство національної оборони Китаю
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 13 вересня, міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило 28 літаків ВПС Китаю в зоні протиповітряної оборони. Останніми роками Пекін посилює військовий тиск на острів. 

Про це повідомляє Reuters

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Китайські літаки в зоні ППО Тайваню

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що близько 06:00 китайські військові літаки, включно з винищувачами J-10, влетіли в південно-західну зону ідентифікаційної зони протиповітряної оборони острова.

Деякі китайські літаки перетнули протоку Баші для проведення навчань з китайським авіаносцем "Шаньдун" у Тихому океані. 

Останніми роками Тайвань, який Пекін вважає своєю територією, скаржиться на посилення китайської військової активності поблизу острова. 

"Вони хочуть показати, що отримали повний контроль над західною частиною першого острівного ланцюга", — сказав співрозмовник Reuters, маючи на увазі територію, яка простягається від Японії через Тайвань, Філіппіни і далі до Борнео, закриваючи прибережні моря Китаю.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що він не планує стримувати або ізолювати Китай, попри його слова про економічні проблеми КНР щодо зменшення її можливості розпочати війну у Тайвані.

Також ми писали, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню в рамках програми іноземного військового фінансування (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав. На підтримку планується виділити до 80 мільйонів доларів

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