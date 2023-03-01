Павел Бакунец считает, что пророссийские акции в Молдове связаны с кремлем

"Имеют кремлевский след": нардеп прокомментировал пророссийские акции в Молдове
Народный депутат Павел Бакунец считает, что антиправительственные акции протеста в Кишиневе имеют пророссийский след. Цель которых — расшатывание ситуации и увеличение влияния россии.
Об этом он рассказал во время национального телемарафона "Єдині новини".
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По словам народного депутата Павла Бакунца, антиправительственные акции в Молдове имеют кремлевские корни и несут риск.
"Оппозиция в Молдове, равно как и оппозиция в украинском Парламенте — это корни кремля, это рупоры кремля и финансируемые им. Которые раскручивают идею "великого русского мира" в Украине, которые, точно, в молдавском парламенте не за государственность и не за независимость Молдовы", — заявил нардеп.
Основная цель таких митингов — дестабилизация ситуации в Молдове и увеличение влияния россии на общественное мнение и политическую ситуацию в стране.
Напомним, вчера, 28 февраля, в Кишиневе прошел пророссийский митинг. Интересно, что на акции заметили россиян.
Журналисты пытались взять комментарии у россиян. Однако они начали проявлять агрессию, как только увидели съемочную группу. Пожилой мужчина из россии даже ударил оператора.