Павло Бакунець вважає, що проросійські акції у Молдові пов’язані з кремлем

Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові

Народний депутат Павло Бакунець вважає, що антиурядові акції протесту у Кишиневі мають проросійський слід. Мета яких — розхитування суспільства та збільшення впливу рф.

Про це він розповів під час національного телемарафону "Єдині новини".

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За словами народного депутата Павла Бакунця, антиурядову акції у Молдові мають кремлівське коріння і несуть ризик.

"Опозиція в Молдові, так само як і опозиція в українському Парламенті — це коріння кремля, це рупори кремля та фінансуються ним. Які розкручують ідею "великого руського міру" в Україні, які, точно, в молдовському парламенті не за державність і не за незалежність Молдови", — заявив нардеп.

Основна мета таких мітингів — дестабілізація ситуації в Молдові та збільшення впливу рф на суспільну думку та політичну ситуацію в країні.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, у Кишиневі відбувся проросійський мітинг. Цікаво те, що на акції помітили росіян.

Журналісти намагались взяти коментарі в росіян. Однак вони почали проявляти агресію, як тільки побачили знімальну групу. Літній чоловік із рф навіть вдарив оператора.