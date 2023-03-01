Павло Бакунець вважає, що проросійські акції у Молдові пов’язані з кремлем

"Мають кремлівський слід": нардеп прокоментував проросійські акції в Молдові
Народний депутат Павло Бакунець вважає, що антиурядові акції протесту у Кишиневі мають проросійський слід. Мета яких — розхитування суспільства та збільшення впливу рф.
Про це він розповів під час національного телемарафону "Єдині новини".
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За словами народного депутата Павла Бакунця, антиурядову акції у Молдові мають кремлівське коріння і несуть ризик.
"Опозиція в Молдові, так само як і опозиція в українському Парламенті — це коріння кремля, це рупори кремля та фінансуються ним. Які розкручують ідею "великого руського міру" в Україні, які, точно, в молдовському парламенті не за державність і не за незалежність Молдови", — заявив нардеп.
Основна мета таких мітингів — дестабілізація ситуації в Молдові та збільшення впливу рф на суспільну думку та політичну ситуацію в країні.
Нагадаємо, вчора, 28 лютого, у Кишиневі відбувся проросійський мітинг. Цікаво те, що на акції помітили росіян.
Журналісти намагались взяти коментарі в росіян. Однак вони почали проявляти агресію, як тільки побачили знімальну групу. Літній чоловік із рф навіть вдарив оператора.