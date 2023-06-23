МАГАТЭ известно о минировании ЗАЭС: детали

Российский оккупант на Запорожской АЭС. Фото: Telegram Энергодар

В МАГАТЭ не подтвердили заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что нет угрозы теракту оккупантов на ЗАЭС. Таким образом, агентству известно о минах как по территории станции, так и в ее пределах.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

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О чем говорится в отчете МАГАТЭ по минированию ЗАЭС

"МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра станции, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые размещены, как пояснил персонал службы безопасности, с оборонной целью", — говорится в отчете.

Несмотря на эту информацию, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что существенного влияния на основные функции безопасности объекта не наблюдается.

"Наша оценка этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не испытывают существенного влияния. Мы следим за этой проблемой с большим вниманием", — заявил Гросси.

Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС хрупкая.

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС. Также глава государства провел брифинг для стран-партнеров по ситуации на атомной станции и призвал к немедленным действиям.