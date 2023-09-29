МАГАТЭ одобрило резолюцию о немедленном возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины

Оккупанты на страже возле ЗАЭС в Энергодаре. Фото: google

В пятницу, 29 сентября, генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины. 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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В Минэнерго рассказали, что во время 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию о возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины. Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Эта резолюция призывает РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, обеспечением безопасного и защищенного функционирования станции для того, чтобы Агентство осуществляло эффективное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.

"Мы благодарны нашим партнерам, каждой стране за голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины — доказательство того, что цивилизованный мир — с нами", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, недавно Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженной и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Так, действия оккупантов могут привести к ядерному инциденту.

Также мы писали, что российские террористы по-прежнему используют Запорожскую АЭС для хранения оружия и обстрелов мирных городов. Также оккупанты могут использовать АЭС для совершения террористического акта.