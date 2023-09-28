"МАГАТЭ рискует ядерным кризисом": в Greenpeace сделали громкое заявление по поводу ЗАЭС

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: Reuters

Международные регулирующие органы не способны должным образом контролировать ситуацию на Запорожской атомной станции, которая находится под контролем российских оккупантов. Поэтому существует риск опасного ядерного кризиса на объекте.

Об этом говорится в отчете Greenpeace.

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Громкое заявление Greenpeace

"МАГАТЭ рискует нормализовать то, что остается опасным ядерным кризисом, беспрецедентным в истории ядерной энергетики, одновременно преувеличивая его фактическое влияние на события на местах", — говорят специалисты Greenpeace.

Согласно выводам организации, МАГАТЭ имеет недостаточное количество инспекторов на Запорожской АЭС. Ведь их всего четверо, доступ которых к станции постоянно ограничивают россияне.

В Greenpeace утверждают, что МАГАТЭ не может "выполнять свои обязанности в рамках своего мандата", но не признает это публично.

Кроме того, как говорится в отчете, большинство российских военных сил и оборонных средств на объекте скрыто. Также есть вероятность, что оккупанты будут использовать близость атомной электростанции в качестве щита, чтобы сдержать огонь.

Реакция МАГАТЭ

В свою очередь, в МАГАТЭ отказались комментировать отчет Greenpeace. Однако там подчеркнули, что инспекторы находятся на площадке с сентября 2022 года и без них "мир не имел бы независимого источника информации о крупнейшей атомной электростанции Европы".

Напомним, Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженной и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Так, действия оккупантов могут привести к ядерному инциденту.

Также мы писали, что российские террористы по-прежнему используют Запорожскую АЭС для хранения оружия и обстрелов мирных городов. Также оккупанты могут использовать АЭС для совершения террористического акта.