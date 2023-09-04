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Львовские десантники показали, как уничтожили вражеский БТР-3

4 сентября 2023 14:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львовские десантники показали, как уничтожили вражеский БТР-3
Уничтожение российского БТР-3. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают профессионально уничтожать военную технику российских оккупантов. Львовские десантники показали, как оставили врага без БТР-3.

Видео опубликовала Львовская ОВА.

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Уничтожение российского БТР-3

Уничтожить российскую военную технику удалось львовским десантникам из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 460 российских оккупантов. Враг также продолжает терять танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для Сил обороны Украины.

Добавим, за время контрнаступления украинские военные освободили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны немного меняется локальная динамика, однако это направление остается основным для вражеского наступления.

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