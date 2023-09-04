Львівські десантники показали, як знищили ворожий БТР-3

Знищення російського БТР-3. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують професійно знищувати військову техніку російських окупантів. Львівські десантники показали, як залишили ворога без БТР-3.

Відео опублікувала Львівська ОВА.

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Знищення російського БТР-3

Знищити російську військову техніку вдалося львівським десантникам з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 460 російських окупантів. Ворог також продовжує втрачати танки, безпілотники, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу важливу техніку для ведення війни.

Також ми писали, що українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

Додамо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним ворожого наступу.