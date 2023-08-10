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Лукашенко выгоняет бойцов ЧВК "Вагнер" обратно в РФ: что произошло

10 августа 2023 21:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лукашенко выгоняет бойцов ЧВК "Вагнер" обратно в РФ: что произошло
Боевики ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не намерен размещать на территории своей страны бойцов ЧВК "Вагнер". Несмотря на ранее достигнутые договоренности с Евгением Пригожиным, Лукашенко решил отправить этих бойцов обратно в Россию.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Согласно предоставленным данным, официальных подтверждений этой информации от стороны Лукашенко и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не поступало. 

Отдельные западные источники предполагают, что причиной такого решения могло стать желание Лукашенко избежать расходов на содержание военнослужащих. Сейчас группы бойцов, состоящие из 500-600 человек, якобы транспортируются из Беларуси в регионы России, такие как Краснодарский край, Воронежская и Ростовская области.

Ожидается, что следующий этап эвакуации начнется после 13 августа.

Напомним, что соглашение между российским диктатором Владимиром Путиным и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после бунта "вагнеровцев", который произошел 24 июня, развалилось. Об этом свидетельствуют предположения о выходе группы из территории Беларуси.

Также мы сообщали, что в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь сейчас строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". Их планируют использовать для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

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