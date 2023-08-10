Лукашенко виганяє бійців ПВК "Вагнер" назад до РФ: що сталося

Бойовики ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито не має наміру розміщувати на території своєї країни бійців ПВК "Вагнер". Попри раніше досягнуті домовленості з Євгеном Пригожиним, Лукашенко вирішив відправити цих бійців назад до Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Лукашенко відправляє "вагнерівців" до РФ

Згідно з наданими даними, офіційних підтверджень цієї інформації від боку Лукашенка та голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не надходило.

Окремі західні джерела вважають, що причиною такого рішення могло стати бажання Лукашенка уникнути витрат на утримання військовослужбовців. Наразі групи бійців, що складаються з 500-600 осіб, нібито транспортуються з Білорусі до регіонів Росії, таких як Краснодарський край, Воронезька та Ростовська області.

Очікується, що наступний етап евакуації розпочнеться після 13 серпня.

Нагадаємо, що угода між російським диктатором Володимиром Путіним та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після бунту "вагнерівців", який стався 24 червня, розвалилася. Про це свідчать припущення про вихід групи із території Білорусі.

Також ми повідомляли, що у населеному пункті Зябрівка в Республіці Білорусь зараз будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер". Їх планують використати для імітації підривної діяльності на кордоні із Чернігівською областю.