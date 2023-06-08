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Людям на Запорожье советуют приобрести костюмы защиты от радиации

8 июня 2023 14:55
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Опасность на Запорожской АЭС: людям советуют купить костюмы химической защиты
Защитные химические костюмы. Фото: adm.dp.gov.ua
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На фоне очередных разговоров о том, подорвет ли Россия Запорожскую АЭС, граждане начали переживать о ядерной опасности. На настроения среди населения повлиял и подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Людям советуют быть начеку, особенно в Запорожской области.

Как себя защитить, украинцам посоветовал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE химик Глеб Репич.

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Глеб Репич
Преподаватель химии в Атмосферной школе Глеб Репич. Фото: Facebook

"Еще из Советского Союза, после Чернобыльской трагедии, советуют иметь при себе комплект одежды, полностью закрывающей волосы, кожу и органы дыхания. Это актуально и при ядерном оружии, и при аварии на станции, потому что радиация может распространиться на большие площади", сказал Репич.

По словам химика, костюмы действительно эффективны, и они должны быть в тревожных чемоданах украинцев. Несмотря на неизвестность со стороны врага, люди должны быть готовы.

"Например, если в Запорожье объявят эвакуацию, то люди не должны бегать и искать, где взять вещи. Должен быть комплект одежды, закрывающий максимально кожу и волосы. И обувь, которая не будет набираться пылью", добавил эксперт.

Напомним, в блиц-интервью Новини.LIVE Олег Бондаренко рассказал, почему разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС, и сколько времени понадобится на ее восстановление. Эксперт дал прогноз, подорвет ли Путин ЗАЭС.

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