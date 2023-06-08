Небезпека на Запорізькій АЕС: людям радять придбати костюми хімічного захисту

Захисні хімічні костюми. Фото: adm.dp.gov.ua

На тлі чергових розмов про те, чи підірве Росія Запорізьку АЕС, громадяни почали переживати про ядерну небезпеку. На настрої серед населення вплинув і підрив окупантами Каховської ГЕС. Людям радять бути напоготові, особливо в Запорізькій області.

Як себе захистити, українцям порадив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE хімік Гліб Репіч.

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Викладач хімії в Атмосферній школі Гліб Репіч. Фото: Facebook

"Ще з Радянського Союзу, після Чорнобильської трагедії, радять мати при собі комплект одягу, який повністю закриває волосся, шкіру і органи дихання. Це актуально і при ядерній зброї, і при аварії на станції, бо радіація може розповсюдитись на великі площі", — сказав Репіч.

За словами хіміка, костюми дійсно ефективні і вони мають бути в тривожних валізах українців. Попри невідомість зі сторони ворога, люди мають бути напоготові.

"Наприклад, якщо в Запоріжжі оголосять евакуацію, то люди не повинні бігати і шукати, де взяти речі. Має бути комплект одягу, що закриває максимально шкіру і волосся. І взуття, яке не буде набиратися пилом", — додав експерт.

Нагадаємо, в бліц-інтервʼю Новини.LIVE Олег Бондаренко розповів, чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення. Експерт дав прогноз, чи підірве Путін ЗАЕС.