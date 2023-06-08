Небезпека на Запорізькій АЕС: людям радять придбати костюми хімічного захисту

Людям на Запоріжжі радять придбати костюми захисту від радіації
На тлі чергових розмов про те, чи підірве Росія Запорізьку АЕС, громадяни почали переживати про ядерну небезпеку. На настрої серед населення вплинув і підрив окупантами Каховської ГЕС. Людям радять бути напоготові, особливо в Запорізькій області.
Як себе захистити, українцям порадив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE хімік Гліб Репіч.
"Ще з Радянського Союзу, після Чорнобильської трагедії, радять мати при собі комплект одягу, який повністю закриває волосся, шкіру і органи дихання. Це актуально і при ядерній зброї, і при аварії на станції, бо радіація може розповсюдитись на великі площі", — сказав Репіч.
За словами хіміка, костюми дійсно ефективні і вони мають бути в тривожних валізах українців. Попри невідомість зі сторони ворога, люди мають бути напоготові.
"Наприклад, якщо в Запоріжжі оголосять евакуацію, то люди не повинні бігати і шукати, де взяти речі. Має бути комплект одягу, що закриває максимально шкіру і волосся. І взуття, яке не буде набиратися пилом", — додав експерт.
Нагадаємо, в бліц-інтервʼю Новини.LIVE Олег Бондаренко розповів, чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення. Експерт дав прогноз, чи підірве Путін ЗАЕС.