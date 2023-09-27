Литва передала Украине комплекты радиолокационного оборудования

Комплекты радиолокационного оборудования. Фото: kam.lt

Литовские военно-морские силы передали комплекты радиолокационного оборудования ВМС Украины для наблюдения за морской акваторией, учитывая потребности и запрос украинской стороны. Данное оборудование было отправлено в ответ на запросы украинских ВМС.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.

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Министр обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул важность данного радиолокационного оборудования для Украины, находящейся в состоянии войны с Россией, как с точки зрения защиты территориальных вод, так и с точки зрения безопасности граждан страны.

"Эта поддержка укрепит возможности Украины по морскому наблюдению и поможет лучше понять ситуацию на море. Для Украины, опустошенной российской войной, эти радиолокационные устройства будут важны не только для защиты ее территориальных вод, но и для обеспечения безопасности ее граждан", — сказал он.

В министерстве добавили, что не могут раскрыть стоимость и количество переданного оборудования.

Напомним, что Кабинет министров Литвы одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций. Эти средства планируют направлять на восстановление Украины.