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Литва передала Україні комплекти радіолокаційного обладнання

27 вересня 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Литва передала Україні комплекти радіолокаційного обладнання
Комплекти радіолокаційного обладнання. Фото: kam.lt
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Литовські військово-морські сили передали комплекти радіолокаційного обладнання ВМС України для спостереження за морською акваторією з огляду на потреби та запит української сторони. Це обладнання було надіслано у відповідь на запити українських ВМС.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви.

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Міністр оборони Арвідас Анушаускас наголосив на важливості цього радіолокаційного обладнання для України, яка перебуває у стані війни з Росією, як з точки зору захисту територіальних вод, так і з точки зору безпеки громадян країни.

"Ця підтримка зміцнить можливості України щодо морського спостереження та допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі. Для України, спустошеної російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими не лише для захисту її територіальних вод, а й для забезпечення безпеки її громадян", — сказав він.

У Міністерстві додали, що не можуть розкрити вартість та кількість переданого обладнання.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Литви схвалив поправки до закону, який забезпечує використання штрафів, отриманих за недотримання міжнародних та національних санкцій. Ці кошти планують спрямовувати на відновлення України.

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