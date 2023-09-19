Латвия закрыла пограничный пункт с Беларусью: причины

Фуры и люди на границе Латвии и Белоруссии. Фото: Укринформ

В Латвии приняли решение закрыть один из двух пограничных переходов с Беларусью. Эти меры были приняты для того, чтобы ограничить нелегальную миграцию.

Об этом сообщает LSM.

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Работа латвийского пункта пересечения границы "Силене" приостановлена, однако другой пункт пересечения границы с Беларусью останется открытым для грузового транспорта, а также срочных гуманитарных перевозок или в случае чрезвычайных ситуаций.

По данным издания, инициативу закрытия пограничного пункта "Силене" объявил на прошлой неделе начальник пограничной службы Гунтис Пуятс, сказавший, что ситуация была "вероятно, наиболее напряженной за эти три года, начиная с 2021 года".

LSM заявляет, что напряженность на границе между Латвией и Беларусью, являющейся ближайшим союзником России, возросла после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В сентябре этого года сотрудники пограничной службы Латвии предотвратили 1 773 незаконных пересечений границы.

Ранее мы сообщали, что латвийский парламент поддержал идею передачи конфискованных у пьяных водителей автомобилей на нужды Украины. Решение о передаче каждого конкретного автомобиля будет приниматься правительством.