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Латвія закрила прикордонний пунк з Білоруссю: причини

19 вересня 2023 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Латвія закрила прикордонний пунк з Білоруссю: причини
Фури і люди на кордоні Латвії і Білорусі. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Латвії прийняли рішення закрити один з двох прикордонних переходів з Білоруссю. Ці заходи були вжиті для того, щоб приборкати нелегальну міграцію.

Про це повідомляє LSM.

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Робота латвійського пункту перетину кордону "Сілене" призупинена, однак інший пункт перетину кордону з Білоруссю залишиться відкритим для вантажного транспорту, а також для термінових гуманітарних перевезень або у разі надзвичайних ситуацій.

За даними видання, ініціативу закриття прикордонного пункту "Сілене" оголосив минулого тижня начальник прикордонної служби Гунтіс Пуятс, який сказав, що ситуація була "ймовірно, найбільш напруженою за ці три роки, починаючи з 2021 року".

LSM заявляє, що напруженість на кордоні між Латвією та Білоруссю, яка є найближчим союзником Росії, зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У вересні цього року співробітники прикордонної служби Латвії запобігли 1 773 незаконним перетинанням кордону.

Раніше ми повідомляли, латвійський парламент підтримав ідею передачі конфіскованих у п’яних водіїв автівок на потреби України. Рішення про передачу кожного конкретного автомобіля ухвалюватиме уряд.

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