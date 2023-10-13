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Кудрицкий рассказал о трех уровнях защиты украинской энергосистемы от атак РФ

13 октября 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кудрицкий рассказал о трех уровнях защиты украинской энергосистемы от атак РФ
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: ExPro
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о защите магистральных подстанций в случае возможных российских обстрелов. По его словам, существуют пассивная и активная защита.

Об этом Владимир Кудрицкий сообщил в интервью Радио Свобода.

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По словам Кудрицкого, активную защиту составляют системы ПВО, а пассивную, включающую три уровня — инженерные укрепления.

"Вот эта пассивная защита действительно имеет три уровня. Причем эти три уровня и технические решения, как защищать наши объекты, приходилось находить украинцам впервые. В мире, когда мы обратились в разные страны за помощью, как защищать критическую инфраструктуру от таких угроз, которые у нас есть (ракеты, шахеды), то оказалось, что готового решения нет ни в одной из стран", — отметил глава Укрэнерго.

Он заявил, что сейчас на энергетических объектах обновляется первый уровень защиты.

"Первый уровень — он такой базовый. Он есть на всех объектах еще с прошлой зимы. И его прямо сейчас обновляют, где-то улучшают, наращивают, возможно, высоту соответствующих барьеров. Что касается второго уровня защиты и третьего, то эти работы Сейчас активно выполняются. Достаточно большое количество наших подстанций Укрэнерго будет защищено еще дополнительным уровнем защиты, например, от "шахедов". И это будет еще в этом году", — рассказал Кудрицкий.

На вопрос, как именно защита должна сработать и насколько сохранит энергетические объекты от попаданий, ответил, что никакая защита не дает гарантий. К тому же, в Укрэнерго работают над уменьшением последствий прилетов.

Напомним, что Кудрицкий рассказал, от чего зависит продолжительность графиков возможных отключений света в случае массированных атак врага на энергетические объекты.

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