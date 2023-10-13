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Кудрицький розповів про три рівні захисту української енергосистеми від атак РФ

13 жовтня 2023 03:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кудрицький розповів про три рівні захисту української енергосистеми від атак РФ
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: ExPro
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про захист магістральних підстанцій у випадку можливих російських обстрілів. За його словами, існують пасивний та активний захист.

Про це Володимир Кудрицький повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За словами Кудрицького, активний захист становлять системи ППО, а пасивний, що включає три рівні — інженерні укріплення.

"От цей пасивний захист дійсно має три рівні. При чому ці три рівні й технічні рішення, як захищати наші об’єкти, доводилося знаходити українцям вперше. У світі, коли ми звернулися до різних країн по допомогу, як захищати критичну інфраструктуру від таких загроз, які в нас є (ракети, шахеди), то виявилося, що готового рішення немає у жодної з країн", — зазначив голова Укренерго.

Він заявив, що зараз на енергетичних об'єктах оновлюється перший рівень захисту.

"Перший рівень — він такий базовий. Він є на всіх об’єктах ще з минулої зими. І його просто зараз оновлюють, десь покращують, нарощують, можливо, висоту відповідних бар’єрів. Що стосується другого рівня захисту і третього, то ці роботи зараз активно виконуються. Досить велика кількість наших підстанцій Укренерго буде захищена ще додатковим рівнем захисту, наприклад, від "шахедів". І це буде ще в цьому році", — розповів Кудрицький.

На запитання, як саме захист має спрацювати й на скільки збереже енергетичні об’єкти від влучань, відповів, що ніякий захист не дає гарантій. До того ж в Укренерго працюють над зменшенням наслідків прильотів.

Нагадаємо, що Кудрицький розповів від чого залежить тривалість графіків можливих відключень світла у випадку масованих атак ворога на енергетичні об'єкти.

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