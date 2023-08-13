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Кориков прокомментировал утечку воды на энергоблоке ЗАЭС

13 августа 2023 12:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Кориков прокомментировал утечку воды на энергоблоке ЗАЭС
И. о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утечка воды на энергоблоке Запорожской АЭС — следствие безответственных действий оккупантов. Это серьезная угроза не только для Украины.

Об этом заявил и. о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона.

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Он пояснил, что была нарушена целостность барьера, который находился на пути распространения радиации. Вода из первого контура, омывавшая ядерное топливо, попала во второй контур, из которого вода идет на производство электричества в турбогенераторе.

"Это произошло из-за безответственных и непредсказуемых действий оккупантов", — подчеркнул Кориков.

Как произошла утечка

Известно, что такой инцидент произошел в результате нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационные власти приступили к переводу 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состояние "холодный останов".

Также в течение следующих трех дней россияне преследуют цель перевести 6-й энергоблок ЗАЭС в "горячий останов". Такой шаг является еще одним нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

Напомним, россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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