Кориков прокомментировал утечку воды на энергоблоке ЗАЭС

И. о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков. Фото: из соцсетей

Утечка воды на энергоблоке Запорожской АЭС — следствие безответственных действий оккупантов. Это серьезная угроза не только для Украины.

Об этом заявил и. о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона.

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Утечка воды на энергоблоке ЗАЭС

Он пояснил, что была нарушена целостность барьера, который находился на пути распространения радиации. Вода из первого контура, омывавшая ядерное топливо, попала во второй контур, из которого вода идет на производство электричества в турбогенераторе.

"Это произошло из-за безответственных и непредсказуемых действий оккупантов", — подчеркнул Кориков.

Как произошла утечка

Известно, что такой инцидент произошел в результате нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационные власти приступили к переводу 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состояние "холодный останов".

Также в течение следующих трех дней россияне преследуют цель перевести 6-й энергоблок ЗАЭС в "горячий останов". Такой шаг является еще одним нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

Напомним, россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.