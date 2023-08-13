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Коріков прокоментував витік води на енергоблоці ЗАЕС

13 серпня 2023 12:11
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Коріков прокоментував витік води на енергоблоці ЗАЕС
В. о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Витік води на енергоблоці Запорізької АЕС — наслідок безвідповідальних дій окупантів. Це серйозна загроза не лише для України.

Про це заявив в. о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков в ефірі телемарафону. 

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Витік води на енергоблоці ЗАЕС

Він пояснив, що була порушена цілісність бар'єра, який був на шляху розповсюдження радіації. Вода з першого контуру, яка омивала ядерне паливо, потрапила у другий контур, з якого вода йде на виробництво електрики в турбогенераторі.

"Це сталося через безвідповідальні та непередбачувані дії окупантів", — наголосив Коріков.

Як стався витік

Відомо, що такий інцидент стався внаслідок порушення цілісності третього парогенератора, який розташований в герметичній оболонці блоку. Тому окупаційна влада розпочала переведення 4-го енергоблока Запорізької АЕС у стан "холодний зупин".

Також впродовж наступних трьох днів росіяни мають на меті перевести 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин". Такий крок є ще одним порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатома".

Нагадаємо, росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

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