Качество воды из крана в Херсоне: нужно ли фильтровать воду и чем

Питьевая вода из крана. Фото: Delo.ua

В Херсонской области военные, волонтеры и спасатели продолжают бороться с последствиями трагедии на Каховской ГЭС. Опасная днепровская вода и отсутствие питьевой воды — одна из проблем.

Какую воду из крана безопасно пить в регионе, а кому не помогут таблетки и фильтры для очистки, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

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Химик-токсиколог Владимир Саркисян. Фото: Facebook

"На самом деле всю воду, которая сертифицирована как питьевая и именно так числится в водоканалах, можно употреблять без особых проблем и опасности. В принципе, она пригодна для питья, но слишком жесткая или наоборот мягкая, или кому-то воняет хлором. Это дело вкуса", — сказал эксперт.

Он отметил, что вода на Херсонщине и в Николаевской области, которая может быть загрязнена, течет из глубоких скважин или природных источников, которые попадут в причастные зоны к катастрофе.

"Там действительно может быть загрязнение — я не рекомендую пользоваться домашними средствами очистки. Я бы хотел подчеркнуть это — опасную воду не надо фильтровать таблетками или еще чем-то, ее вообще нельзя использовать. Любые лайфхаки из интернета менее эффективны, чем промышленная очистка воды", — добавил химик.

Для тех, у кого до сих пор нет доступа к питьевой воде и кто имеет рядом воду из источника, находящегося в зоне риска, эксперт советует перед употреблением кипятить, а после этого отстаивать.

Напомним, специалисты сообщили, что масштабные подтопления и осушение крупных территорий, происходящие в результате разрушения Каховской ГЭС, несут за собой риск массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Важно знать, как предотвратить заболевания.

Раньше мы писали о зараженной воде после подрыва Каховской ГЭС. Российские оккупационные войска взорвали дамбу, тем самым спровоцировав катастрофу огромного масштаба. Вода, неконтролируемо затапливающая города и села, также разносит опасные инфекции для здоровья. Инфекционист рассказал, от чего нужно вакцинироваться.