Якість води з крана у Херсоні: чи треба фільтрувати воду і чим

Питна вода з крана. Фото: Delo.ua

На Херсонщині військові, волонтери та рятувальники продовжують боротися з наслідками трагедії на Каховській ГЕС. Небезпечна дніпровська вода та відсутність питної води — одна з проблем.

Яку воду з крана безпечно пити в регіоні, а кому не допоможуть таблетки і фільтри для очищення, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів хімік-токсиколог Володимир Саркісян.

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Хімік-токсиколог Володимир Саркісян. Фото: Facebook

"Насправді всю воду, яка сертифікована як питна і саме так значиться у водоканалах, можна вживати без особливих проблем і небезпеки. В принципі вона придатна для пиття, але часто-густо надто жорстка чи навпаки м’яка, або комусь воняє хлором. Це справа смаку", — сказав експерт.

Він зазначив, що вода на Херсонщині та Миколаївщині, яка може бути забруднена, тече з глибоких свердловин або природних джерел, які потрапити в дотичні до катастрофи зони.

"Там дійсно може бути забруднення — я не рекомендую користуватися домашніми засобами очищення. Я б хотів наголосити на цьому: небезпечну воду не треба фільтрувати таблетками чи ще чимось, її взагалі не можна використовувати. Будь-які лайфхаки з інтернету менш ефективні, ніж промислове очищення води", — додав хімік

Для тих, хто досі немає доступу до питної води і має поруч воду з джерела, яке перебуває в зоні ризику, експерт радить перед вживанням кип'ятити, а після цього відстоювати.

Нагадаємо, фахівці повідомили, що масштабні підтоплення та осушення великих територій, які відбуваються внаслідок руйнування Каховської ГЕС, несуть за собою ризик масового захворювання на гострі кишкові інфекції. Важливо знати, як запобігти захворюванням.

Раніше ми писали про заражену воду після підриву Каховської ГЕС. Російські окупаційні війська підірвали дамбу, тим самим спровокувавши катастрофу величезного масштабу. Вода, яка неконтрольовано затоплює міста та села, також розносить небезпечні інфекції для здоров'я. Інфекціоніст розповів, від чого потрібно вакцинуватися.