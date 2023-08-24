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Компания Baykar Makina передала для ГУР ударный беспилотник ко Дню Независимости

24 августа 2023 14:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Компания Baykar Makina передала для ГУР ударный беспилотник ко Дню Независимости
Ударный БпЛА Bayraktar ТВ2. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Турецкая компания Baykar Makina передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2. Она подарила его ко Дню Независимости.

Об этом сообщает ГУР.

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"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БпЛА Bayraktar TB2", — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что это не первый подобный подарок, ведь 25 января Baykar Makina передала для разведчиков два беспилотника Bayraktar TB2. Там выразили искреннюю благодарность друзьям и партнерами, которые продолжают помогать Украине.

Разведчики подчеркнули, что лучший подарок к празднику — это новое оружие, которое поможет уничтожать противника и отстаивать украинскую независимость.

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Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.

Также мы писали, что сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы — на Софиевской площади.

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