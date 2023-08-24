Компания Baykar Makina передала для ГУР ударный беспилотник ко Дню Независимости
Турецкая компания Baykar Makina передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2. Она подарила его ко Дню Независимости.
Об этом сообщает ГУР.
Беспилотник для разведчиков
"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БпЛА Bayraktar TB2", — говорится в сообщении.
В ГУР рассказали, что это не первый подобный подарок, ведь 25 января Baykar Makina передала для разведчиков два беспилотника Bayraktar TB2. Там выразили искреннюю благодарность друзьям и партнерами, которые продолжают помогать Украине.
Разведчики подчеркнули, что лучший подарок к празднику — это новое оружие, которое поможет уничтожать противника и отстаивать украинскую независимость.
Напомним, сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совершили высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.
Также мы писали, что сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы — на Софиевской площади.