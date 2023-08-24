Компанія Baykar Makina передала для ГУР ударний безпілотник до Дня Незалежності

Ударний БпЛА Bayraktar ТВ2. Фото: google.com

Турецька компанія Baykar Makina передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar ТВ2. Вона подарувала його до Дня Незалежності.

Про це повідомляє ГУР.

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"Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БпЛА Bayraktar TB2", — йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що це не перший подібний подарунок, адже 25 січня Baykar Makina передала для розвідників два безпілотники Bayraktar TB2. Там висловили щиру вдячність друзям та партнерами, які продовжують допомагати Україні.

Розвідники наголосили, що найкращий подарунок до свята — це нова зброя, яка допоможе знищувати противника та відстоювати українську незалежність.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.

Також ми писали, що сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.