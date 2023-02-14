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Когда Украина освободит Крым: генерал Ходжес поделился оптимистическим прогнозом

14 февраля 2023 12:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Когда Украина уволит Крым: прогноз генерала Ходжеса
Бен Ходжес
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Есть большая вероятность, что Украина освободит оккупированный россией полуостров Крым уже в этом году. Однако для этого необходимо, чтобы Запад продолжал предоставлять Украине все необходимое оружие.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью ТСН.ua.

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"Я верю, что Украина может победить россию, в частности, освободить Крым в этом году. Если Запад во главе с США будет продолжать предоставлять все, о чем мы заявили ранее: оружие, боеприпасы, оборудование. И также, если мы продолжим сохранять санкции против россии. И это учитывая качество обороны Украины, качество устойчивости украинского народа, а также многочисленные проблемы со стороны россии", — сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что цифры по численности российской армии, подаваемые в СМИ, преувеличены. Ходжес также подчеркнул, что россияне имеют немало проблем из-за значительных потерь в оккупационных войсках, а также из-за внутренних противостояний между представителями российской элиты.

"Мы все знаем, все слышим лишь об огромных тысячах российских войск. Но эти цифры преувеличены, и у россиян столько проблем, они терпят столько потерь, у них столько внутренних противостояний между Пригожиным, Кадыровым, Шойгу. Я думаю, что очень реалистично ожидать, что Украина добьется успеха в этом году, если все это будет продолжаться. Но мы также должны четко понимать, имею в виду, что Украина также терпит много потерь", — сказал генерал.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что битва за Крым станет решающей в войне россии против Украины. Однако бой будет "чрезвычайно кровопролитным".

Также ранее в СМИ появилась информация, что на секретном брифинге представители Минобороны США сделали неприятный для Украины прогноз. Военные заявили конгрессменам, что Крымский полуостров вряд ли в ближайшее время будет отвоеван в россии.

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