Коли Україна звільнить Крим: прогноз генерала Годжеса

Коли Україна звільнить Крим: генерал Годжес поділився оптимістичним прогнозом
Є велика імовірність, що Україні звільнить окупований росією півострів Крим уже цього року. Однак для цього необхідно, щоб Захід продовжував надавати Україні усю необхідну зброю.
Таку думку висловив генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю ТСН.ua.
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Прогноз американського генерала
"Я вірю, що Україна може перемогти росію, зокрема звільнити Крим цього року. Якщо Захід на чолі зі США продовжуватиме надавати все, про що ми заявили раніше: зброю, боєприпаси, обладнання. І також, якщо ми продовжимо зберігати санкції проти росії. І це, враховуючи якість оборони України, якість стійкості українського народу, а також численні проблеми з боку росії", — сказав Годжес.
Він наголосив, що цифри щодо чисельності російської армії, які подаються у ЗМІ, перебільшені. Годжес також наголосив, що росіяни мають чимало проблем через значні втрати в окупаційних військах, а також через внутрішні протистояння між представниками російської еліти.
"Ми всі знаємо, всі чуємо лише про величезні тисячі російських військ. Але ці цифри перебільшені, і у росіян стільки проблем, вони зазнають стільки втрат, у них стільки внутрішніх протистоянь між Пригожиним, Кадировим, Шойгу. Я думаю, що дуже реалістично очікувати, що Україна досягне успіху цього року, якщо все це триватиме. Але ми також повинні чітко розуміти, маю на увазі, що Україна також зазнає багато втрат", — сказав генерал.
Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес раніше заявив, що битва за Крим стане вирішальною у війні росії проти України. Однак бій буде "надзвичайно кровопролитним".
Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на секретному брифінгу представники Міноборони США зробили неприємний для України прогноз. Військові заявили конгресменам, що Кримський півострів навряд чи найближчим часом буде відвойований у рф.