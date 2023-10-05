КНДР остановила ядерный реактор, вероятно, для производства бомб

Ядерный комплекс в Йонбене. Фото архивное: Reuters

Северная Корея остановила ядерный реактор на своем главном атомном комплексе. Вероятно, страна это делает для того, чтобы добывать плутоний для производства ядерного оружия.

Об этом пишет издание Reuters.

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Что известно

По данным разведки США и Южной Кореи, работу 5-мегаваттного ядерного реактора на ядерном комплексе Йонбен приостановили в конце сентября этого года.

"Южная Корея и США считают, что это может являться признаком работы по переработке, которая проводится для получения оружейного плутония", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что именно этот комплекс является основным источником плутония, который, вероятно, использовался для создания ядерного оружия.

"Возможность ядерного испытания Северной Кореей не исключается", — прокомментировал один высокопоставленный чиновник.

В свою очередь, Министерство иностранных дел и обороны Южной Кореи не отреагировали на это сообщение.

Напомним, ранее мы писали о том, каким оружием владеет Северная Корея и что может достаться Путину.

Добавим, официальный Сеул предостерег Пхеньян и Москву от сотрудничества. Перед этим намерения Ким Чен Инна дать Путину оружие прокомментировали в Министерстве обороны США.