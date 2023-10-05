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КНДР остановила ядерный реактор, вероятно, для производства бомб

5 октября 2023 13:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
КНДР остановила ядерный реактор, вероятно, для производства бомб
Ядерный комплекс в Йонбене. Фото архивное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Северная Корея остановила ядерный реактор на своем главном атомном комплексе. Вероятно, страна это делает для того, чтобы добывать плутоний для производства ядерного оружия.

Об этом пишет издание Reuters.

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Что известно

По данным разведки США и Южной Кореи, работу 5-мегаваттного ядерного реактора на ядерном комплексе Йонбен приостановили в конце сентября этого года.

"Южная Корея и США считают, что это может являться признаком работы по переработке, которая проводится для получения оружейного плутония", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что именно этот комплекс является основным источником плутония, который, вероятно, использовался для создания ядерного оружия.

"Возможность ядерного испытания Северной Кореей не исключается", — прокомментировал один высокопоставленный чиновник.

В свою очередь, Министерство иностранных дел и обороны Южной Кореи не отреагировали на это сообщение.

Напомним, ранее мы писали о том, каким оружием владеет Северная Корея и что может достаться Путину.

Добавим, официальный Сеул предостерег Пхеньян и Москву от сотрудничества. Перед этим намерения Ким Чен Инна дать Путину оружие прокомментировали в Министерстве обороны США.

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