КНДР зупинила ядерний реактор, ймовірно, для виробництва бомб

Ядерний комплекс у Йонбені. Фото архівне: Reuters

Північна Корея зупинила ядерний реактор на своєму головному атомному комплексі. Ймовірно, країна це робить з метою того, щоб видобувати плутоній для виробництва ядерної зброї.

Про це пише видання Reuters.

Читайте також:

Що відомо

За даними розвідки США та Південної Кореї, роботу 5-мегаватного ядерного реактора на ядерному комплексі Йонбен призупинили наприкінці вересня цього року.

"Південна Корея та США вважають, що це може бути ознакою роботи з переробки, яка проводиться для отримання збройового плутонію", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що саме цей комплекс є основним джерелом плутонію, який, ймовірно, використовувався для створення ядерної зброї.

"Можливість ядерного випробування Північною Кореєю не виключається", — прокоментував один високопоставлений чиновник.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ і оборони Південної Кореї не відреагували на це повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою зброєю володіє Північна Корея та що може дістатися Путіну.

Додамо, офіційний Сеул застеріг Пхеньян та Москву від співпраці. Перед цим наміри Кім Чен Ина дати Путіну зброю прокоментували в Міністерстві оборони США.