КНДР провела навчання з ядерної контратаки: до чого готується країна
Лідер КНДР Ким Чен Ин продовжує погрожувати США та Північній Кореї ядерною зброєю. Зокрема, диктатор демонстративно провів в країні ядерні навчання з контратаки.
Про це інформує Корейське центральне інформаційне агентство.
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Як зазначає агентство, було проведено комплексне тактичне навчання з метою суттєвого посилення спроможності країни стримувати війну та здатності країни до ядерної контратаки, а також щоб ознайомити відповідні підрозділи з процедурами та процесами виконання завдань тактичного ядерного удару.
Відомо, що дводенні навчання включили роботу з управлінням системи командування ядерним ударом, перехід на боєздатність до ядерної контратаки і навчання із запуску тактичної балістичної ракети з імітованою ядерною боєголовкою.
Окрім того, вчора, 19 березня, пройшли навчання із запуску балістичної ракети, яка імітувала тактичну ядерну атаку. За заявою державного агентства КНДР, ракета вибухнула точно на висоті 800 метрів над призначеною ціллю в Японському морі.
Нагадаємо, що 13 березня уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.
Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка, у напрямку Японського моря.
А 16 березня КНДР вкотре запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії.