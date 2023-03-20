Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow КНДР провела навчання з ядерної контратаки: до чого готується країна arrow

КНДР провела навчання з ядерної контратаки: до чого готується країна

20 березня 2023 08:36
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Північна Корея провела навчання, що імітують тактичну ядерну контратаку
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Лідер КНДР Ким Чен Ин продовжує погрожувати США та Північній Кореї ядерною зброєю. Зокрема, диктатор демонстративно провів в країні ядерні навчання з контратаки.

Про це інформує Корейське центральне інформаційне агентство.

Читайте також:

Деталі

Як зазначає агентство, було проведено комплексне тактичне навчання з метою суттєвого посилення спроможності країни стримувати війну та здатності країни до ядерної контратаки, а також щоб ознайомити відповідні підрозділи з процедурами та процесами виконання завдань тактичного ядерного удару.

Відомо, що дводенні навчання включили роботу з управлінням системи командування ядерним ударом, перехід на боєздатність до ядерної контратаки і навчання із запуску тактичної балістичної ракети з імітованою ядерною боєголовкою.

Окрім того, вчора, 19 березня, пройшли навчання із запуску балістичної ракети, яка імітувала тактичну ядерну атаку. За заявою державного агентства КНДР, ракета вибухнула точно на висоті 800 метрів над призначеною ціллю в Японському морі.

Нагадаємо, що 13 березня уперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет з підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка, у напрямку Японського моря.

А 16 березня КНДР вкотре запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:59 Китай у січні став найбільшим імпортером газу з росії, — митниця КНР

08:54​​​​​​​ЗМІ дізналися, коли Сі Цзіньпін проведе переговори із Зеленським

08:35 "Нова пошта" суттєво збільшить кількість офісів у Польщі до літа: у яких містах

08:35 ​​​​​​​ЗСУ продовжують знищувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

Новина з відео

08:21 ​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 У Криму виник дефіцит крові, загарбники забирають усі запаси для окупантів

07:59 За рік війни загинуло майже 70 співробітників ДСНС, — керівник служби

07:59 Українцям розповіли, які тарифи не підвищать навесні та влітку: деталі

07:53 У Сербії розкритикували ордер на арешт диктатора путіна

07:38 Курс валют в Україні 20 березня: скільки коштують долар та євро

Новина з відео

08:21 ​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Новина з відео

06:30 Неділя в УПЛ: перемоги Шахтаря, Чорноморця та Миная

Новина з відео

22:15 Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення

Новина з відео

21:46Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

Новина з відео

13:25 Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

Новина з відео

10:02 Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Новина з відео

10:01 Ворог вивів у Чорне море ракетоносії: є загроза ракетних ударів

Новина з відео

07:54 Російські ЗМІ стверджують, що путін відвідав окупований Маріуполь

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Актуальне по темі

None 20 Березень 08:59

Китай у січні став найбільшим імпортером газу з росії, — митниця КНР

None 20 Березень 08:55

​​​​​​​ЗМІ дізналися, коли Сі Цзіньпін проведе переговори із Зеленським

None 20 Березень 08:46

"Нова пошта" суттєво збільшить кількість офісів у Польщі до літа: у яких містах

None 20 Березень 08:21

​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB