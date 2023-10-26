КНДР может стать важнейшим поставщиком оружия РФ — как изменится ситуация на фронте

Делегации России и КНДР. Фото: АР

Боеприпасы КНДР уже попали на склады в России. За последние недели РФ получила более 1000 контейнеров с вооружением, которые захватчики используют на войне против Украины.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Согласно данным британской разведки, северокорейские боеприпасы уже попали на склады боеприпасов в западной России, несмотря на ее возражения. Там подчеркнули, что если КНДР сохранит недавние масштабы и темпы военных поставок, то она станет одним из важнейших иностранных поставщиков оружия для России наряду с Ираном и Беларусью и обстрелы по Украине участятся.

"Пока непонятно, что Россия согласилась предоставить Северной Корее вместо этого. Вряд ли полный пакет был завершен. По всей вероятности, это была одна из главных тем для обсуждения во время недавних визитов российского руководства в Северную Корею", — считают в Минобороны Британии.

В ведомстве рассмотрели вариант, что это будет включать сочетание финансовой компенсации, другой экономической поддержки, предоставления военных технологий и сотрудничества в других сферах высоких технологий, таких как космос.

Напомним, 17 октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы КНДР не осуществляет никаких поставок оружия в РФ. Мол, этому нет никаких доказательств.

В то же время в Южной Корее, Соединенных Штатах и Японии выразили обеспокоенность в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической республикой. Они заявили о готовности принять жесткие меры против их соглашения об оружии.