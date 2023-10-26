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КНДР може стати найважливішим постачальником зброї РФ — як зміниться ситуація на фронті

26 жовтня 2023 13:21
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КНДР може стати найважливішим постачальником зброї РФ — як зміниться ситуація на фронті
Делегації Росії та КНДР. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Боєприпаси КНДР вже потрапили на склади у Росії. За останні тижні РФ отримала понад 1000 контейнерів з озброєнням, яке загарбники використовують на війні проти України. 

Про це повідомляє розвідки Великої Британії

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Згідно з даними британської розвідки, північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади боєприпасів у західній Росії попри її заперечення. Там наголосили, якщо КНДР збереже нещодавні масштаби та темпи військових поставок, то вона стане одним із найважливіших іноземних постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю і обстріли по Україні почастішають. 

"Наразі незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість. Навряд чи повний пакет був завершений. Цілком ймовірно, це була одна з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї", — вважають в Міноборони Британії. 

У відомство розглянули варіант, що натомість це включатиме поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання військових технологій і співпраці в інших сферах високих технологій, таких як космос.

Нагадаємо, 17 жовтня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нібито КНДР не здійснює жодні постачання зброї до РФ. Мовляв, цьому немає жодних доказів. 

Водночас у Південній Кореї, Сполучених Штатах та Японії висловили стурбованість у зв'язку з поглибленням військової співпраці між Росією та Корейською Народно-Демократичною республікою. Вони заявили про готовність вжити жорстких заходів проти їхньої угоди про зброю.

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