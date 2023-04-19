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Клименко рассказал, как нацгвардейцы готовятся к ведению наступательных и штурмовых действий

19 апреля 2023 22:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Клименко рассказал, как нацгвардейцы готовятся к ведению наступательных и штурмовых действий
Министр внутренних дел Игорь Клименко на тренировках Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Силы Нацгвардии, военного формирования с правоохранительными функциями, входящей в систему МВД, сейчас проводят слаживание с использованием боевой техники, необходимой для наступления.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время поездки находящихся на передовой военных Нацгвардии и полицейских.

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"Моральный дух наших бойцов достаточно высок. Они устойчивы и понимают, что им нужно делать, как держать фронт. Мы уже проводим согласование с использованием боевой техники, которая необходима, в частности, для наступательных и штурмовых действий", — сказал Клименко.

Игорь Клименко на тренировках Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua
Игорь Клименко на тренировках Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua

Клименко, в частности, посетил бригады из "Гвардии наступления". Это запущенная МВД рекрутинговая кампания по набору желающих у команды штурмовых бригад.

Игорь Клименко на тренировках Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua
Игорь Клименко посетил позицию бойцов Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua

Также в сообщении отмечается, что Клименко посетил военнослужащих Национальной гвардии Украины и находящихся на передовых позициях полицейских — на границе с временно оккупированной территорией. Заслушал доклад об оперативной обстановке в районе боевых действий и ходе эвакуационных мероприятий, которые осуществляют полицейские.

Тренировки бойцов Нацгвардии
Тренировка бойцов Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua

Во время рабочей поездки Министр внутренних дел Украины вручил военнослужащим государственные награды и отличия МВД.

Игорь Клименко вручил награды военнослужащим Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua
Игорь Клименко вручил награды военнослужащим Нацгвардии. Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины показали, как их бойцы отмечают Пасху на фронте.

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