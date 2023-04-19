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Клименко розповів, як нацгвардійці готуються до ведення наступальних та штурмових дій

19 квітня 2023 22:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Клименко розповів, як нацгвардійці готуються до ведення наступальних та штурмових дій
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на тренуваннях Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сили Нацгвардії, військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС, наразі проводять злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для наступу. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко під час поїздки військових Нацгвардії та поліцейських, які перебувають на передовій.

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"Моральний дух наших бійців досить високий. Вони стійкі і розуміють, що їм потрібно робити, яким чином тримати фронт. Ми вже проводимо узгодження з використанням бойової техніки, яка необхідна, зокрема, для наступальних і штурмових дій", — сказав Клименко.

Ігор Клименко на тренуваннях Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua
Ігор Клименко на тренуваннях Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua

Клименко, зокрема, відвідав бригади з "Гвардії наступу". Це запущена МВС рекрутингова кампанія з набору охочих у команди штурмових бригад.

Ігор Клименко на тренуваннях Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua
Ігор Клименко відвідав позиції бійців Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua

Також у повідомленні зазначається, що Клименко відвідав військовослужбовців Національної гвардії України та поліцейських, які перебувають на передових позиціях — на межі з тимчасово окупованою територією. Заслухав доповідь щодо оперативної обстановки в районі бойових дій та перебіг евакуаційних заходів, які здійснюють поліцейські.

Тренування бійців Нацгвардії
Тренування бійців Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua

Під час робочої поїздки міністр внутрішніх справ України вручив військовослужбовцям державні нагороди та відзнаки МВС.

Ігор Клименко вручив нагороди військовослужбовцям Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua
Ігор Клименко вручив нагороди військовослужбовцям Нацгвардії. Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, раніше у Національній гвардії України показали, як їхні бійці святкують Великдень на фронті. 

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