Клименко розповів, як нацгвардійці готуються до ведення наступальних та штурмових дій
Сили Нацгвардії, військового формування з правоохоронними функціями, що входить до системи МВС, наразі проводять злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для наступу.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко під час поїздки військових Нацгвардії та поліцейських, які перебувають на передовій.
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"Моральний дух наших бійців досить високий. Вони стійкі і розуміють, що їм потрібно робити, яким чином тримати фронт. Ми вже проводимо узгодження з використанням бойової техніки, яка необхідна, зокрема, для наступальних і штурмових дій", — сказав Клименко.
Клименко, зокрема, відвідав бригади з "Гвардії наступу". Це запущена МВС рекрутингова кампанія з набору охочих у команди штурмових бригад.
Також у повідомленні зазначається, що Клименко відвідав військовослужбовців Національної гвардії України та поліцейських, які перебувають на передових позиціях — на межі з тимчасово окупованою територією. Заслухав доповідь щодо оперативної обстановки в районі бойових дій та перебіг евакуаційних заходів, які здійснюють поліцейські.
Під час робочої поїздки міністр внутрішніх справ України вручив військовослужбовцям державні нагороди та відзнаки МВС.
Нагадаємо, раніше у Національній гвардії України показали, як їхні бійці святкують Великдень на фронті.