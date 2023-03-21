Китай не готов к снятию коронавирусных ограничений, смертность растет, — СМИ
Власти Китая допустили ошибку, отменив большинство коронавирусных ограничений в стране. Такой шаг наоборот увеличил количество больных.
Об этом пишет Associated Press.
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Медицинские эксперты полагают, что официальный Пекин поспешил с решением снять большинство коронавирусных ограничений в стране. Медики говорят, что внезапное смягчение карантина произошло зимой, когда вирус распространяется легче всего.
"Многие пожилые люди не были привиты, в аптеках не хватало противовирусных препаратов, а в больницах не было достаточного запаса или персонала, что привело к сотням тысяч смертей, которых можно было бы избежать, согласно академическому моделированию", — говорится в сообщении СМИ.
В свою очередь эпидемиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Чжан Цзо-Фен заявил, что если бы у властей Китая был реальный план выхода, многих вещей можно было бы избежать.
Отметим, что в течение двух лет Китай выделялся своей жесткой, но успешной борьбой с вирусом, спасшей миллионы жизней. Однако позже власти страны решили отказаться от политики "нулевого коронавируса".
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил одну из причин появления коронавируса в мире.