Китай не готовий до зняття коронавірусних обмежень, смертність зростає, — ЗМІ

Медичні експерти попереджали владу Китаю про такі наслідки

Влада Китаю допустила помилку, скасувавши більшість коронавірусних обмежень у країні. Такий крок навпаки збільшив кількість хворих.

Про це пише Associated Press.

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Медичні експерти вважають, що офіційний Пекін поспішив із рішенням зняти більшість коронавірусних обмежень в країні. Медики кажуть, що раптове пом'якшення карантину відбулося взимку, коли саме вірус поширюється найлегше.

"Багато людей похилого віку не були щеплені, в аптеках не вистачало противірусних препаратів, а в лікарнях не було достатнього запасу чи персоналу, що призвело до сотень тисяч смертей, яких можна було б уникнути, згідно з академічним моделюванням", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Своєю чергою, епідеміолог Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Чжан Цзо-Фен заявив, що якби у влади Китаю був реальний план виходу, багатьох речей можна було б уникнути.

Зазначимо, що протягом двох років Китай виділявся своєю жорсткою, але успішною боротьбою з вірусом, яка врятувала мільйони життів. Однак пізніше влада країни вирішила відмовитись від політики "нульового коронавірусу".

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив одну з причин появи коронавірусу у світі.