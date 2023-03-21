Китай не готовий до зняття коронавірусних обмежень, смертність зростає, — ЗМІ
Влада Китаю допустила помилку, скасувавши більшість коронавірусних обмежень у країні. Такий крок навпаки збільшив кількість хворих.
Про це пише Associated Press.
-
Скандальна ексдружина відомого футболіста випустила колекцію спідньої білизни
-
Шукали ППО: СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів
-
Киянам не рекомендують виходити на вулиці: де у столиці найгірше повітря
-
Голова Асоціації саперів розповів, скільки коштуватиме Україні розмінування територій
-
Британська розвідка прогнозує кадрові проблеми в ПВК "Вагнер": у чому причина
-
Росія продовжує вбивати мирне населення Донеччини: скільки загинуло за добу
-
Лише три знаки зодіаку накриє хвилею успіху на цьому тижні. Хто ці обрані?
-
Колишній форвард збірної України з футболу раптово завершив кар'єру
-
Росіяни побачили "американський слід" на БпЛА, які атакували Джанкой
-
Фінська держкомпанія продовжує купувати газ у рф: який путінський олігарх на цьому заробляє
Деталі
Медичні експерти вважають, що офіційний Пекін поспішив із рішенням зняти більшість коронавірусних обмежень в країні. Медики кажуть, що раптове пом'якшення карантину відбулося взимку, коли саме вірус поширюється найлегше.
"Багато людей похилого віку не були щеплені, в аптеках не вистачало противірусних препаратів, а в лікарнях не було достатнього запасу чи персоналу, що призвело до сотень тисяч смертей, яких можна було б уникнути, згідно з академічним моделюванням", — йдеться у повідомленні ЗМІ.
Своєю чергою, епідеміолог Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Чжан Цзо-Фен заявив, що якби у влади Китаю був реальний план виходу, багатьох речей можна було б уникнути.
Зазначимо, що протягом двох років Китай виділявся своєю жорсткою, але успішною боротьбою з вірусом, яка врятувала мільйони життів. Однак пізніше влада країни вирішила відмовитись від політики "нульового коронавірусу".
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив одну з причин появи коронавірусу у світі.