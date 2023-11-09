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Хезболла получила российские противокорабельные ракеты — чем это опасно

9 ноября 2023 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хезболла получила российские противокорабельные ракеты — чем это опасно
Российская противокорабельная ракета П-800 Оникс. Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ливанская группировка Хезболла получила "мощные" российские противокорабельные ракеты, которыми может ударить по военным кораблям США. Накануне лидер Хезболла Саед Хасан Насралла предупредил Штаты, что не боится развернутых кораблей и готов к этой угрозе.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, Хезболла получила российские противокорабельные ракеты Яхонт или П-800 Оникс, которые оно может применить против американских военных кораблей. Эта ракета имеет дальность действия около 300 км. Накануне лидер Хезболлы Саед Хасан Насралла предупредил США, что группировка "не боится развернутых в Восточном Средиземноморье американских кораблей и готова к этой угрозе".

Также один из источников сообщил, что противокорабельные возможности Хезболла значительно возросли с 2006 года, когда группировка впервые продемонстрировала, что может поразить судно в море, попав в израильский военный корабль в Средиземном море.

"Использование этого оружия Хезболлой против вражеских военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в большую региональную войну", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября в израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.

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