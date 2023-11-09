Хезболла отримала російські протикорабельні ракети — чим це небезпечно

Російська протикорабельна ракета П-800 Онікс. Фото: Wikipedia

Ліванське угруповання Хезболла отримало "потужні" російські протикорабельні ракети, якими може вдарити по військових кораблях США. Напередодні лідер Хезболли Саєд Хасан Насралла попередив Штати, що не боїться розгорнутих кораблів і готовий до цієї загрози.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, Хезболла отримала російські протикорабельні ракети "Яхонт" або П-800 "Онікс", які воно може застосувати проти американських військових кораблів. Ця ракета має дальність дії близько 300 км. Напередодні лідер Хезболли Саєд Хасан Насралла попередив США, що угруповання "не боїться розгорнутих у Східному Середземномор'ї американських кораблів та готове до цієї загрози".

Також одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості Хезболли значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі.

"Використання цієї зброї Хезболлою проти ворожих військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.