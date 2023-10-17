Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow ХАМАС впервые опубликовал видео с заложниками: в кадр попали раненые arrow

ХАМАС впервые опубликовал видео с заложниками: в кадр попали раненые

17 октября 2023 07:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ХАМАС впервые опубликовал видео с заложниками: в кадр попали раненые
Люди в Тель-Авиве смотрят на плакаты с заложниками, взятыми ХАМАСом. Фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Боевики ХАМАС впервые опубликовали видео с израильтянами, взятыми в заложники. В кадры попала раненая 21-летняя израильтянка, которую похитили с фестиваля Supernova.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Заложники ХАМАСа

Как известно, в ночь на 16 октября боевики опубликовали видео с заложниками, где была видна 21-летняя раненая израильтянка Мия Шем. На кадрах видна раненая рука девушки, которую лечит неустановленный медицинский работник. Сама Мия рассказала, что она находится в Газе, получает лекарства и очень хочет вернуться домой.

"Непонятно, когда это было снято и была ли она под давлением во время съемок. Анализ New York Times свидетельствует о том, что части фильма были сняты шесть дней назад", — говорится в материале.

В то же время семья девушки очень обрадовались, когда увидели это видео, поскольку их дочь жива.

"Она выглядит обиженной и испуганной, но по крайней мере она жива", — говорят родные.

Напомним, что ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля 7 октября. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Ранее в Иране заявили об условиях террористов ХАМАСа отпустить заложников. Они отпустят почти 200 заложников, которых содержат, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально пригласил в Израиль президента США Джо Байдена.

Также мы писали, что Патриарх Иерусалимский, кардинал Пьербаттиста Пицабалла заявил о готовности обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАСом и удерживаемых в Секторе Газа. Таким образом, в разрешение конфликта готов вмешаться Ватикан.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз