ХАМАС впервые опубликовал видео с заложниками: в кадр попали раненые

Люди в Тель-Авиве смотрят на плакаты с заложниками, взятыми ХАМАСом. Фото: Shutterstock

Боевики ХАМАС впервые опубликовали видео с израильтянами, взятыми в заложники. В кадры попала раненая 21-летняя израильтянка, которую похитили с фестиваля Supernova.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как известно, в ночь на 16 октября боевики опубликовали видео с заложниками, где была видна 21-летняя раненая израильтянка Мия Шем. На кадрах видна раненая рука девушки, которую лечит неустановленный медицинский работник. Сама Мия рассказала, что она находится в Газе, получает лекарства и очень хочет вернуться домой.

"Непонятно, когда это было снято и была ли она под давлением во время съемок. Анализ New York Times свидетельствует о том, что части фильма были сняты шесть дней назад", — говорится в материале.

В то же время семья девушки очень обрадовались, когда увидели это видео, поскольку их дочь жива.

"Она выглядит обиженной и испуганной, но по крайней мере она жива", — говорят родные.

Напомним, что ХАМАС захватил в заложники жителей Израиля 7 октября. Красный Крест заявил, что готов посетить всех задержанных.

Ранее в Иране заявили об условиях террористов ХАМАСа отпустить заложников. Они отпустят почти 200 заложников, которых содержат, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально пригласил в Израиль президента США Джо Байдена.

Также мы писали, что Патриарх Иерусалимский, кардинал Пьербаттиста Пицабалла заявил о готовности обменять себя на израильских детей, взятых в заложники ХАМАСом и удерживаемых в Секторе Газа. Таким образом, в разрешение конфликта готов вмешаться Ватикан.