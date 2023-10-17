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ХАМАС вперше опублікував відео із заручниками: в кадр потрапили поранені

17 жовтня 2023 07:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ХАМАС вперше опублікував відео із заручниками: в кадр потрапили поранені
Люди в Тель-Авіві дивляться на плакати із заручниками, які взяв ХАМАС. Фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бойовики ХАМАС вперше опублікували відео з ізраїльтянами, яких взяли у заручники. На кадри потрапила поранена 21-річна ізраїльтянка яку викрали з фестивалю Supernova.

Про це повідомляє The Guardian

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Як відомо, у ніч проти 16 жовтня бойовики опублікували відео із заручниками, де було видно 21-річну поранену ізраїльтянку Мію Шем. На кадрах видно поранену руку дівчини, яку лікує невстановлений медичний працівник. Сама Мія розповіла, що вона перебуває в Газі, отримує ліки і дуже хоче повернутися додому. 

"Незрозуміло, коли це було знято і чи була вона під тиском під час зйомок. Аналіз New York Times свідчить про те, що частини фільму були зняті шість днів тому", — йдеться у матеріалі. 

Водночас сім'я дівчини дуже зраділа, коли побачили це відео, оскільки їхня донька жива.

"Вона виглядає скривдженою та наляканою, але принаймні вона жива", — кажуть рідні. 

Нагадаємо, що ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля 7 жовтня. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Раніше в Ірані заявили про умови терористів ХАМАС відпустити заручників. Вони відпустять майже 200 заручників, яких утримують, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. 

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу офіційно запросив до Ізраїлю президента США Джо Байдена. 

Також ми писали, що Патріарх Єрусалимський, кардинал П'єрбаттіста Піцабалла заявив про свою готовність обміняти себе на ізраїльських дітей, взятих у заручники ХАМАСом і утримуваних у Секторі Гази. Таким чином, у вирішення конфлікту готовий втрутитись Ватикан. 

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