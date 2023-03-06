РФ признала нежелательной организацию Transparency International

В прокуратуре рф считают, что организация вмешивается во "внутренние дела страны"

Российская прокуратура признала как "нежелательную" организацию Transparеncy International. Известно, что этот орган занимается антикоррупционной деятельностью.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В прокуратуре рф считают, что деятельность Transparеncy International "явно выходит за пределы декларируемых целей и задач", якобы она "вмешивается во внутренние дела россии, что представляет угрозу основ конституционного строя и безопасности рф".

"По результатам изучения поступивших материалов генеральной прокуратурой россии принято решение о признании нежелательной на территории рф деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что соответствующее решение уже передано в минюст рф для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в россии.

Отметим, что миссия Transparеncy International — противодействовать коррупции и отстаивать принципы прозрачности, подотчетности, порядочности и честности. Как международная, так и российская Transparency публикуют расследования, посвященные предполагаемым случаям коррупции, сотрудничают со СМИ в подготовке расследований, публикуют аналитические материалы и предложения по улучшению законодательства.

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