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Хай живе корупція: в росії організацію Transparency International назвали "небажаною"

6 березня 2023 17:28
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
РФ визнала небажаною організацію Transparency International
В прокуратурі рф вважають, що організація втручається у "внутрішні справи країни"
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російська прокуратура визнала як "небажану" організацію Transparеncy International. Відомо, що цей орган займається антикорупційною діяльністю.

Про це повідомляється в Telegram-каналі відомства.

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Деталі

У прокуратурі рф вважають, що діяльність Transparеncy International "явно виходить за межі декларованих цілей та завдань", нібито вона "втручається у внутрішні справи рф, що становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки рф".

"За результатами вивчення матеріалів, що надійшли, генеральною прокуратурою рф прийнято рішення про визнання небажаною на території рф діяльності Transparеncy International зі штаб-квартирою в Берліні (ФРН), керівництво якої здійснюють громадяни зарубіжних країн", — йдеться у повідомленні відомства.

Відомо, що відповідне рішення вже передано до мін'юсту росії для внесення відомостей до переліку іноземних та міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною в росії.

Зазначимо, що місія Transparеncy International — протидіяти корупції та відстоювати принципи прозорості, підзвітності, порядності та чесності. Як міжнародна, так і російська Transparency публікують розслідування, присвячені ймовірним випадкам корупції, співпрацюють зі ЗМІ у підготовці розслідувань, публікують аналітичні матеріали і пропозиції щодо покращення законодавства.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росія остаточно вийшла з договорів Ради Європи.

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