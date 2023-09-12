Руководитель Главного управления РЭБ назвал признаки того, что ваш телефон взломали
Украинцам не стоит пользоваться социальной сетью Telegram на смартфоне. Также нужно быть крайне осмотрительным, если речь идет об использовании телефонов в зоне боевых действий.
Об этом руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван Павленко рассказал в интервью "Украинской правде".
Россияне хотят получить доступ к смартфонам украинцев
По словам Павленко, с 2014 года россияне, по меньшей мере, дважды пытались получить удаленный доступ к его смартфону. Однажды это произошло в районе Авдеевки, другой возле Красногоровки.
"Это выглядело так. Мой телефон работал, потом у него заряд батареи вдруг падает до нуля, я его перезаряжаю, но он снова показывает 0% заряда батареи. Я выключаю полностью на время, включаю и он мне показывает, что заряд 100%. Детали я рассказывать не буду, но резкое падение заряда — это индикатор того, что с телефоном что-то не так. Это принуждение перезагрузить телефон. Когда вы перезагружаете его, в телефоне появляется закладка, позволяющая получать доступ ко всем файлам", — рассказал Павленко.
Павленко также посоветовал украинцам покупать смартфоны самостоятельно или через доверенных лиц в магазинах.
Риски социальных сетей
Также, по его мнению, не стоит пользоваться соцсетями на смартфоне и передавать в них важную информацию, как обсуждать ее по телефону.
"Я вам скажу откровенно: в телефоне не должно быть ничего, кроме телефонной книги. Telegram у меня в телефоне физически не существует. Если мы общаемся, то используем Signal, возможно, WhatsApp. Ну, и в любом случае информация, которая там передается, должна быть обрывочная, если вы не знаете сути, то вы ее не сможете сложить в кучу", — пояснил Павленко.
Глава Управления РЭБ также подчеркнул, что не стоит серьезные вопросы решать по телефону.
"Ну, а вообще переговоры, которые касаются серьезных служебных вопросов, по телефону просто не осуществляют. Где-то так", — резюмировал Павленко.
Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты информации оставила рекомендации гражданам по поводу того, как безопасно пользоваться своими гаджетами в условиях информационной войны.