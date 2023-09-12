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Руководитель Главного управления РЭБ назвал признаки того, что ваш телефон взломали

12 сентября 2023 14:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Руководитель Главного управления РЭБ назвал признаки того, что ваш телефон взломали
Начальник управления РЭБ Иван Павленко. Фото: Украинская правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинцам не стоит пользоваться социальной сетью Telegram на смартфоне. Также нужно быть крайне осмотрительным, если речь идет об использовании телефонов в зоне боевых действий.

Об этом руководитель Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван Павленко рассказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Павленко, с 2014 года россияне, по меньшей мере, дважды пытались получить удаленный доступ к его смартфону. Однажды это произошло в районе Авдеевки, другой возле Красногоровки.

"Это выглядело так. Мой телефон работал, потом у него заряд батареи вдруг падает до нуля, я его перезаряжаю, но он снова показывает 0% заряда батареи. Я выключаю полностью на время, включаю и он мне показывает, что заряд 100%. Детали я рассказывать не буду, но резкое падение заряда — это индикатор того, что с телефоном что-то не так. Это принуждение перезагрузить телефон. Когда вы перезагружаете его, в телефоне появляется закладка, позволяющая получать доступ ко всем файлам", рассказал Павленко.

Павленко также посоветовал украинцам покупать смартфоны самостоятельно или через доверенных лиц в магазинах.

Риски социальных сетей

Также, по его мнению, не стоит пользоваться соцсетями на смартфоне и передавать в них важную информацию, как обсуждать ее по телефону.

"Я вам скажу откровенно: в телефоне не должно быть ничего, кроме телефонной книги. Telegram у меня в телефоне физически не существует. Если мы общаемся, то используем Signal, возможно, WhatsApp. Ну, и в любом случае информация, которая там передается, должна быть обрывочная, если вы не знаете сути, то вы ее не сможете сложить в кучу", — пояснил Павленко.

Глава Управления РЭБ также подчеркнул, что не стоит серьезные вопросы решать по телефону.

"Ну, а вообще переговоры, которые касаются серьезных служебных вопросов, по телефону просто не осуществляют. Где-то так", — резюмировал Павленко.

Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты информации оставила рекомендации гражданам по поводу того, как безопасно пользоваться своими гаджетами в условиях информационной войны.

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