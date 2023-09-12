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Керівник Головного управління РЕБ назвав ознаки того, що ваш телефон зламали

12 вересня 2023 14:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Керівник Головного управління РЕБ назвав ознаки того, що ваш телефон зламали
Начальник управління РЕБ Іван Павленко. Фото: Українська правда
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українцям не варто користуватися соціальною мережею Telegram на смартфоні. Також треба бути вкрай обачним, якщо йдеться про використання телефонів у зоні бойових дій.

Про це керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу Збройних сил України  Іван Павленко розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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Росіяни хочуть отримати доступ до смартфонів українців

За словами Павленка, з 2014 року росіяни щонайменше двічі намагалися отримати віддалений доступ до його смартфону. Одного разу це сталося в районі Авдіївки, іншого біля Красногорівки.

"Це виглядало так. Мій телефон працював, потім у нього заряд батареї раптом падає до нуля, я його перезаряджаю, але він знову показує 0% заряду батареї. Я виключаю повністю на певний час, включаю і він мені показує, що заряд 100%. Деталі я розповідати не буду, але різке падіння заряду — це індикатор того, що з телефоном щось не так. Це примус перезавантажити телефон. Коли ви перезавантажуєте його, в телефоні з'являється закладка, яка дозволяє отримувати доступ до всіх файлів", пояснив Павленко.

Павленко також порадив українцям купувати смартфони самостійно чи через довірених осіб у магазинах.

Ризики соціальних мереж

Також, на його думку, не варто користуватися соцмережами на смартфоні й передавати в них важливу інформацію, як і обговорювати її по телефону.

"Я вам скажу відверто: в телефоні не повинно бути нічого, крім телефонної книги. Telegram у мене в телефоні фізично не існує. Якщо ми спілкуємося, то використовуємо Signal, можливо, WhatsApp. Ну, і в будь-якому разі інформація, яка там передається, має бути обривчаста, якщо ви не знаєте суті, то ви її не зможете скласти до купи", — пояснив Павленко.

Очільник Управління РЕБ також наголосив, що не варто серйозні питання вирішувати по телефону.

"Ну, а взагалі переговори, які стосуються серйозних службових питань, телефоном просто не здійснюють. Десь так", — резюмував Павленко.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації залишила рекомендації громадянам щодо того, як безпечно користуватися своїми гаджетами в умовах інформаційної війни.

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