Канада передала украинским военным партию новейших бронеавтомобилей Senator MRAP

Военные на бронеавтомобилях Senator MRAP. Фото: Root Nation

Украинские военные получили партию новой бронетехники канадского производства Senator MRAP. При этом военнослужащие высказали исключительно положительные отзывы об этих автомобилях, повышающих их безопасность при выполнении задач.

Об этом рассказывает Defence Blog.

Читайте также:

Модернизированный бронеавтомомбиль Senator MRAP. Фото: Defence Blog

Бронеавтомобили для ВСУ

Военные отмечают, что в отличие от предыдущей версии, новая бронемашина имеет улучшенную противоминную защиту, что дает дополнительные преимущества при выполнении различных задач на поле боя.

Новый Senator MRAP имеет V-образный корпус, предназначенный для минимизации влияния взрывов. Эта конструкция включает в себя выраженную V-образную форму, которая перенаправляет взрывную волну и осколки от транспортного средства, уменьшая вероятность тяжелых травм или смертельных случаев среди пассажиров. Эта конструкция помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва, еще больше повышая устойчивость автомобиля к взрывам.

"Чувствуешь себя безопаснее, когда знаешь, что под ногами особая защита от российских мин", — сказал один из военных, управляющих бронемашиной.

Бронеавтомобиль рассчитан на размещение до 10 пассажиров и обеспечивает высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа.

Ранее мы говорили, что первый из 13 бронеавтомобилей Gurkha в версии скорой помощи прибыл в Украину. Техника была закуплена на средства, собранные в рамках инициативы UNITED24.

Напомним, что министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Латвия и Канада совместно проведут обучение для украинских военных по боевому командованию. Канада научила более 36 тысяч украинских бойцов.