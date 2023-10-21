Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Канада передала украинским военным партию новейших бронеавтомобилей Senator MRAP arrow

Канада передала украинским военным партию новейших бронеавтомобилей Senator MRAP

21 октября 2023 20:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Канада передала украинским военным партию новейших бронеавтомобилей Senator MRAP
Военные на бронеавтомобилях Senator MRAP. Фото: Root Nation
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские военные получили партию новой бронетехники канадского производства Senator MRAP. При этом военнослужащие высказали исключительно положительные отзывы об этих автомобилях, повышающих их безопасность при выполнении задач.

Об этом рассказывает Defence Blog.

Читайте также:
бронеавтомобиль
Модернизированный бронеавтомомбиль Senator MRAP. Фото: Defence Blog

Бронеавтомобили для ВСУ

Военные отмечают, что в отличие от предыдущей версии, новая бронемашина имеет улучшенную противоминную защиту, что дает дополнительные преимущества при выполнении различных задач на поле боя.

Новый Senator MRAP имеет V-образный корпус, предназначенный для минимизации влияния взрывов. Эта конструкция включает в себя выраженную V-образную форму, которая перенаправляет взрывную волну и осколки от транспортного средства, уменьшая вероятность тяжелых травм или смертельных случаев среди пассажиров. Эта конструкция помогает поглощать и рассеивать энергию взрыва, еще больше повышая устойчивость автомобиля к взрывам.

"Чувствуешь себя безопаснее, когда знаешь, что под ногами особая защита от российских мин", — сказал один из военных, управляющих бронемашиной.

Бронеавтомобиль рассчитан на размещение до 10 пассажиров и обеспечивает высокий уровень защиты от взрывных устройств и засад, обеспечивая безопасность экипажа.

Ранее мы говорили, что первый из 13 бронеавтомобилей Gurkha в версии скорой помощи прибыл в Украину. Техника была закуплена на средства, собранные в рамках инициативы UNITED24.

Напомним, что министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Латвия и Канада совместно проведут обучение для украинских военных по боевому командованию. Канада научила более 36 тысяч украинских бойцов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме