Канада передала українським військовим партію новітніх бронеавтомобілів Senator MRAP

Військові на бронеавтомобілях Senator MRAP. Фото: Root Nation

Українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP. При цьому військовослужбовці висловили виключно позитивні відгуки про ці автомобілі, які підвищують їх безпеку під час виконання завдань.

Про це розповідає Defence Blog.

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Бронеавтомобілі для ЗСУ

Військові зазначають, що на відміну від попередньої версії, нова бронемашина має покращений протимінний захист, що дає додаткові переваги під час виконання різноманітних завдань на полі бою.

Новий Senator MRAP має V-подібний корпус, розроблений для мінімізації впливу вибухів. Ця конструкція включає виражену V-подібну форму, яка перенаправляє вибухову хвилю та осколки від транспортного засобу, зменшуючи ймовірність важких травм або смертельних випадків серед пасажирів. Ця конструкція допомагає поглинати та розсіювати енергію вибуху, ще більше підвищуючи стійкість автомобіля до вибухів.

"Почуваєшся безпечніше, коли знаєш, що під ногами особливий захист від російських мін", — сказав один із військових, що керують бронемашиною.

Бронеавтомобіль розрахований на розміщення до 10 пасажирів і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв і засідок, забезпечуючи безпеку екіпажу.

Раніше ми розповідали, що перший з 13 бронеавтомобілів Gurkha у версії швидкої допомоги прибув в Україну. Техніка була закуплена за кошти, зібрані в межах ініціативи UNITED24.

Нагадуємо, що міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Латвія та Канада спільно проведуть навчання для українських військових з бойового командування. Канада навчила понад 36 тисяч українських бійців.