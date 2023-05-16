Камеры, транслирующие "прилеты": кто показывает врагу работу ПВО и что с этим делать

Камеры наблюдения в городе. Фото: УНИАН

После очередной вражеской атаки по территории Украины, которая произошла 16 мая, в сети разгорелись скандалы по поведению людей, подыгрывающих врагу. Это касается граждан, публикующих видео работы ПВО, а также онлайн-трансляций, которые на весь мир показывают в режиме реального времени, происходящее в городах Украины.

Как разобраться, кто транслирует Украину вживую и как урегулировать вопросы с камерами наблюдения на улицах — в материале Новини.LIVE.

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Пятнадцатый месяц войны, а украинцев до сих пор учат правильно себя вести после вражеских атак — не публиковать видео работы Сил противовоздушной обороны Украины. Но одно дело сторис блогерши, которая "не подумала", другое — в YouTube запускают онлайн-трансляции с камер наблюдения, которые показывают в реальном времени ситуацию в разных городах Украины.

Так, недавняя вражеская атака на Хмельнитчине и сегодняшняя вражеская атака в Киеве — на ладони у врага, который может точно и оперативно получить всю разведывательную информацию.

"В Киеве появилось ночью сразу несколько видео работы нашей противовоздушной обороны, которые дают важную тактическую информацию о характере действий ПВО. Благодаря видео становится понятным порядок применения и количество и тип задействованных средств ПВО, приблизительные районы запуска. Да, фиксация количества пусков ракет с одной точки очень много говорит о характеристиках зенитно-ракетных систем. У российских спутников нет возможности постоянно сканировать районы ударов, и поэтому быстрая выдача данных с видеокамер — это лучшее средство получения разведданных", — высказался в Facebook главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

В комментариях под сообщением — зашквар. Все ищут ответ на вопрос: а кто же виноват, что Россия вживую видит Украину?

Обсуждение проблемы с камерами под постом Бутусова. Фото: скриншот

Камеры наблюдения: кто за пультом?

На самом деле камеры наблюдения в режиме онлайн — популярная вещь в мире. Можно сидя в Киеве смотреть на движение по улицам Берлина или следить за цветами на полях Нидерландов. О том, что Украина здесь не открыла велосипед, подтверждают и в Воздушных силах ВСУ.

"Сегодня поднята очень важная тема. Даже не то, что люди выкладывали видео, а то, что у нас работают камеры. Такие камеры в конце концов работают по всему миру, которые в режиме онлайн делают трансляцию на YouTube-каналы", — отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Однако оставлять все так, как есть, нельзя. Новини.LIVE узнало у экспертов из собственных источников, которые в целях безопасности не хотят обнародовать имена, как может происходить трансляция.

Оказывается, эти камеры не обязательно могли быть установлены для конкретной цели врага в условиях войны. Это могут быть устройства, установленные в городах несколько лет назад. В частности, камеры на частных домах или коммерческих помещениях, доступ к которым когда-то могли попросить у людей, например, в целях рекламы. А потом люди сами забыли, что дали кому-то доступ к камере.

"Первый момент, что можно секретной группе дать доступ, а можно сразу дать в публичный доступ. Это разные механизмы, как настроить камеры, но они очень простые. Только прописать адрес канала, логин и пароль. Люди могли дать кому-то без всякой мысли", — рассказал источник.

А вот сломать доступ к камерам, как говорит эксперт, посложнее. Но некоторые камеры имеют недостаточно устойчивый алгоритм шифрования. К тому же не всем известно, что если у вас есть камера, доступ к которой открывается вам в телефоне, то ее можно посмотреть из Китая.

"Сигнал идет в Китай, потому что там все серверы, а потом возвращается на телефон", — добавил источник.

Как решить проблему

По информации источника, правильный механизм реагирования на проблему следующий: чтобы компания, которая настраивала камеры, проверила, не связаны ли они с общим доступом.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что этим вопросом должны заняться военные администрации.

"В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями, когда есть работа ПВО, когда есть угроза того, что будет утечка информации. Думаю, что органы военной администрации подкорректируют, чтобы синхронизировано как-то не давать врагу возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", — отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он добавил, что нужно обращаться и к гражданам о съемках боевой работы во время ракетных ударов. Следует работать не только с государственными институтами, но и коммерческими учреждениями, на которых расположены камеры видеонаблюдения.

Добавим, что после публичного обсуждения проблемы до вечера вторника все камеры, которые транслировали города Украины в режиме реального времени, выключены.