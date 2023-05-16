Камери, що транслюють "прильоти": хто показує ворогу роботу ППО і що з цим робити

Камери спостереження у місті. Фото: УНІАН

Після чергової ворожої атаки по території України, яка відбулася 16 травня, в мережі розгорілися скандали щодо поведінки людей, які підіграють ворогу. Це стосується громадян, які публікують відео роботи ППО, а також онлайн-трансляцій, які на увесь світ показують в режимі реального часу, що відбувається в містах України.

Як розібратися, хто транслює Україну наживо та як врегулювати питання з камерами спостереження на вулицях — в матеріалі Новини.LIVE.

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П'ятнадцятий місяць війни, а українців досі вчать правильно поводитися після ворожих атак — не публікувати відео роботи Сил протиповітряної оборони України. Та одна справа сторіс блогерки, яка "не подумала", інша — в YouTube запускають онлайн-трансляції з камер спостереження, які показують в реальному часі ситуацію в різних містах України.

Відтак, нещодавня ворожа атака на Хмельниччині і сьогоднішня ворожа атака в Києві — на долоні у ворога, який може точно й оперативно отримати всю розвідувальну інформацію.

"У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування та кількість і тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску. Так, фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер — це найкращий засіб отримання розвідданих", — висловився у Facebook головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

У коментарях під дописом — зашквар. Всі шукають відповідь на питання: а хто ж винен, що Росія наживо бачить Україну?

Обговорення проблеми з камерами під постом Бутусова. Фото: скріншот

Камери спостереження: хто за пультом?

Насправді камери спостереження в режимі онлайн — популярна річ у світі. Можна сидячи в Києві дивитися на рух вулицями Берліна або слідкувати за квітами на полях Нідерландів. Про те, що Україна тут не відкрила велосипед, підтверджують і в Повітряних силах ЗСУ.

"Сьогодні порушено дуже важливу тему. Навіть не те, що люди викладали відео, а те, що в нас працюють камери. Такі камери зрештою працюють по всьому світу, які в режимі онлайн роблять трансляцію на YouTube-канали", — зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Однак залишати все так, як є, не можна. Новини.LIVE дізналося в експертів з власних джерел, які в цілях безпеки не хочуть оприлюднювати імена, як може відбуватися трансляція.

Виявляється, що ці камери не обов'язково могли бути встановлені для конкретної цілі ворога в умовах війни. Це можуть бути пристрої, встановлені у містах кілька років тому. Зокрема, камери на приватних будинках або комерційних приміщеннях, доступ до яких колись могли попросити у людей, наприклад, в цілях реклами. А потім люди самі забули, що дали комусь доступ до камери.

"Перший момент, що можна секретній групі дати доступ, а можна одразу дати у публічний доступ. Це різні механізми, як налаштувати камери, але вони дуже прості. Лише прописати адресу канала, логін і пароль. Людина могла дати їх комусь без всякої думки", — розповіло джерело.

А от зламати доступ до камер, як каже експерт, складніше. Деякі камери мають не досить стійкий алгоритм шифрування. До того ж не всім відомо, що якщо ви маєте камеру, доступ до якої відкривається вам в телефоні, то її можна подивитися аж з Китаю.

"Сигнал йде в Китай, бо там всі сервери, а потім повертається на телефон", — додало джерело.

Як вирішити проблему

За інформацією джерела, правильний механізм реагування на проблему такий: щоб компанія, яка налаштовувала камери, перевірила, чи не пов'язані вони з загальним доступом.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що цим питанням мають зайнятися військові адміністрації.

"В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації. Думаю, що органи військової адміністрації підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", — зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він додав, що потрібно звертатися і до громадян щодо зйомок бойової роботи під час ракетних ударів. Варто працювати не тільки з державними інституціями, а й комерційними установами, на яких розташовані камери відеоспостереження.

Додамо, що після публічного обговорення проблеми, до вечора вівторка всі камери, які транслювали міста України в режимі реального часу — вимкнені.